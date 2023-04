Hava kirliliğinin yüze kötü etkileri ve bundan korumanın 5 yolu

Çoğu insan, kirliliğin cildimiz üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini bilir, ancak yoğun yaşamlarımıza devam ederken, kirlilik nedeniyle cilt yaşlanmalarına dair uyarı işaretlerini görmezden gelmek kolay olabilir.

Londra, Harley Street'te bulunan Lorena Oberg Skincare'in CEO'su ve kurucusu cilt onarım uzmanı Lorena Öberg, yüz hatlarınızın bundan etkilendiğini gösteren tehlike işaretlerini ve hasarın nasıl azaltılacağını paylaştı. Son altı ayda hava kirliliğinin yol açtığı hasar nedeniyle onarım ihtiyacı olan hastaların yüzde 75 arttığını kaydetti.

Uzman, "Hava kirliliğinin bizim için kötü olduğu bir sır değil ama hastaya bu yüzden daha ince çizgileri ve şişkinlikleri olduğunu söylediğimde şok oluyorlar" dedi.

Lorena, kirliliğin "cilt için zehirli" olduğunu çünkü "kirletici partiküllerin cildinizin en üst koruyucu bariyerine müdahale ederek toksinler gözenekleriniz tarafından emildikçe cilt hücrelerini savunmasız hale getirebileceğini" açıkladı.

"Koruyucu bariyerin bu şekilde bozulması, yüzünüzün erken yaşlanmaya, dehidrasyona, donukluğa, düzensiz cilt tonuna, pigmentasyona, hassasiyete, akneye ve çeşitli cilt koşullarına daha yatkın hale gelmesine neden olacaktır" iddiasında bulundu.

Peki cildi hava kirliliğinden nasıl koruruz işte 5 yöntem...

1. İŞE GİTMEDEN ÖNCE MAKYAJ UYGULAYIN

Lorena, "Cildinizi hazırlayarak ve evden çıkmadan önce makyajınızı yaparak yüzünüzü kirliliğe karşı korumaya yardımcı olun" dedi. İşe giderken ya da daha kötüsü işe gittikten sonra makyaj yapmak. Bunu kesinlikle yapmayın. İşlemle yaptığınız tek şey, gözeneklerinizde iki katına çıkacak olan kiri ve zehirli kirleticileri tutmaktır.

Uyandığınızda günlük cilt bakımı rutininizin bir parçası olarak cildinizi derinlemesine nemlendiren bir nemlendirici kullanın ve hemen ardından makyajınızı uygulayın. "Daha uzun vadeli sorunlara neden olacağı ve yaşlanma sürecini daha da hızlandıracağı için bunu hareket halindeyken yapmaya kalkmayın."

2. TIKANIK CİLDİ HER HAFTA 1-3 KEZ AÇIN



"Hava kirliliğiyle karşılaştığınız ilk şey, özellikle de yağlı bir cildiniz varsa, siyah noktalar veya beyaz noktalardır" diye ısrar etti. Ama siyah noktalar veya beyaz noktalar yoksa cildiniz pürüzlü olacaktır, bu nedenle dışarıda geçen bir günün ardından peeling yapmanız gerekir.

Bu nedenle, Londra gibi bir şehirde yaşayan birçok insanın haftada en az 1-3 kez iyi bir pul pul dökülmeye ihtiyacı olacaktır. Bu tam olarak gözenekleri açmak için yaptığınuz şey olmalı.'

3. GECE CİLDİNİZE DETOKS YAPIN



Uzman, 'Vücudun inanılmaz bir kendini onarma yeteneği var ve geceleri siz uyurken fazla mesai yapıyor, bu nedenle bu, belirli ürünleri uygulayarak akşamları bir rutine uyum sağlamak için mükemmel bir fırsat.

'Cildi nemlendirmek için hyaluronik asit ve kollajen ürününü teşvik etmek için nemi ve retinol hapsetmek için gece cilt bakım ürünleri kullanarak cildinizin onarım işlevlerini artırmaya yardımcı olun. 'Cildiniz çok daha eşit bir cilt tonuna sahip olacak ve daha parlak ve daha esnek görünecektir.'

4. HERHANGİ BİR VİTAMİN ALIRSANIZ C VİTAMİNİNİ İHMAL ETMEYİN



Lorena şunları söyledi: 'C vitamininin cilt için pek çok faydası vardır, ancak C vitamini cilt hasarına yol açan kararsız atomlar olan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olabilir, doğal kollajen üretme potansiyeline sahiptir, hiperpigmentasyonu azaltır ve akne gibi yaraları iyileştirir.

'Diyetinize C Vitamini dahil etmek basit olabilir - koyu yeşil sebzelerden turunçgillere kadar harika C Vitamini kaynaklarıdır. 'Her gün işe gidip geliyorsanız veya yoğun bir şehirde yaşıyorsanız, cilt sağlığına faydalarını görmek için C Vitamini takviyesi almak iyi bir fikir olabilir.'

5. SPF'NİN SADECE GÜNEŞTEN KORUMA İÇİN OLMADIĞINI UNUTMAYIN



Uzman şunları ekledi: "Bazı kirleticiler UV ışınları tarafından aktive edilir, bu nedenle sabah cilt bakım rutininizin bir parçası olarak bir SPF nemlendirici uygulamak veya SPF içeren kaliteli bir fondöten bulmak ve eşit şekilde uygulamak iyi bir alışkanlıktır."

"SPF ayrıca antioksidanlar açısından da zengindir ve bu nedenle, hasarı azaltarak gereksiz kırışıklıkları ve donukluğu önleyerek cildin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz."

