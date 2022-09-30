Her ilişkide inişler, çıkışlar olabilir. Bazen karşınızdaki kişinin canı farklı bir konu nedeniyle sıkılmıştır. Bazen durumun sizinle ilgisi yoktur, sadece yalnız kalmak istiyordur. Peki, ya ayrılmak istiyorsa? Bu nedenle karşımızdaki kişinin davranışlarını, tavır değişikliklerini doğru yorumlamak önemli. Bir erkeğin ayrılmak istediğini gösteren işaretler olabilir. Ancak sadece tek bir işaret, ya da anlık tavır, dönemsel davranış değişikliği bu anlama gelmeyebilir. Peki, bir erkek ayrılmak istediğinde nasıl davranır? Genel olarak bakınca bir erkeğin ayrılmak istediğini gösteren 32 işaret şunlar olabilir:

BİR ERKEK AYRILMAK İSTEDİĞİNDE NASIL DAVRANIR?

1-Onu konuşturmakta zorlanıyor olabilirsiniz

Artık eskisi gibi sizinle sohbet etmiyor olabilir. Hatta onu konuşturmakta zorlanıyor da olabilirsiniz. Bu canının sıkkın olduğunun bir işareti olabilir. Ancak son dönemde sık sık tekrarlanıyor ya da rutin halini almışsa dikkat... İlişkisinden mutlu olmadığını düşünen ya da kafasında bunu tartışan bir erkek çok fazla konuşmak istemeyebilir.

2-Gitmesin diye çok fazla çaba harcayabilirsiniz

İlişkinin devamı tamamen size mi bağlı? Yani o gitmesin diye yaptığınıZ, söylediğiniz her şeye dikkat etmeniz mi gerekiyor? İlişki toksik bir ilişki haline gelmiş olabilir. Çünkü neredeyse onu sizinle kalmaya ikna etmek bir ip üzerinde yürümeye dönmüştür. Bu durumda gerçekle yüzleşme zamanı gelebilir. Yani bunu hak etmiyorsunuz.

3. En ufak konuda bile sizi eleştiriyor olabilir

En ufak konuda sizinle tartışıyor, tartışmayı bilerek büyütüyor, sizi değersiz hissettiriyorsa dikkat. Çünkü bu davranışlar sizden soğuduğu, sizin onu terk etmenizi istediği anlamına gelebilir.

4. Size karşı şefkatli olması için çaba mı harcıyorsunuz?

İlişkinin en başında şefkatle üzerinize titreyen, sizin üzülmenizden, canınızın yanmasından korkan adam gittiyse dikkat... Eğer şimdi size iyi hissettirmiyorsa, size karşı şefkatli olması için sürekli çaba harcamanız hatta bunu açık açık söylemeniz gerekiyorsa bu ilişkinin sona yaklaştığı anlamına gelebilir.

5. Beraber dışarı çıkmak için uğraşıyorsanız...

Sizinle dışarı çıkmak istemiyor; en ufak bir planı yapmak size diş çektirmek gibi zorluk veriyorsa bu da ilişkinin artık son demlerinin geldiği anlamı taşıyabilir. Çünkü artık sizi öncelik olarak görmüyor ya da sizinle dışarıda bir paylaşımda bulunmak istemiyor olabilir.

6. Onunlayken yalnız hissediyorsanız

O yanınızda ama bir eksiklik var. Onunlayken kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Bu da bir uyarı işareti. Çünkü aslında bu ilişkiyi tek başınıza yaşıyor hale gelmiş olabilirsiniz.

Sık sık onunla, onsuz olduğundan daha yalnız hissedersiniz.

7. Size karşı öfkeli, ilişkinize karşı saldırgan

Size karşı sürekli öfkeli olduğunu düşünüyorsanız bu konuda iyi incelemek gerekir. Acaba siz onu üzecek ya da ilişkiye zarar verecek bir şey yapıyor musunuz? Söz konusu ilişkiyse iki tarafın da hataları olabilir. Burada empati kurmak ve kendini de irdelemek önemli. Ama objektif bir bakış açısı ile yapılmalı. Yani, ilişkinin devamı için onu kusursuz bulmak değil gerçek bir sorgulama yapılmalı. Eğer yanıt, sebepsiz yere size karşı sürekli öfkeli; ilişkinize karşı ilgisiz ve saldırgan ise bu ilişkinin sona yaklaştığının işareti olabilir.

8. Etkinliklerinde size hiç yer yok

Birlikte olmak, her yere birlikte gitmek anlamına gelmiyor. Çünkü, örneğin iş arkadaşları ile toplanılan bir yemekte olmayabilirsiniz. Ancak daha önce sizi davet ettiği yerlere artık yalnız gidiyorsa bu sizi sosyal hayatından, çevresinden silmek istediği anlamına gelebilir.

9. Sürekli gergin, üzgün veya sinirli görünüyorsa

Bu işaretin pek çok nedeni olabilir. Yani bu durum sizinle ilgili olmak zorunda değil. Bir depresyon belirtisi de olabilir, canını sıkan farklı bir durum vardır. Ancak bu, duruma göre sizinle birlikte olmak istemediği anlamına da gelebilir. Diğer insanlarlayken nasıl? Bir erkek ilişkiyi bitirmek için sürekli sebepsiz yere kavga çıkartabilir, sizi tahrik edebilir.

10. Sürekli ayrılık şakaları yapıyorsa...

Ayrılık şakaları rastlanabilen durum. Ancak bunun tozunu çok mu artırdı? Bu bir işaret olabilir.



11. Duygusal olarak aranızda uçurum var

Duygusal olarak kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Ya da artık duygularınızın onu hiç ilgilendirmediğini mi fark ediyorsunuz? Bu da ayrılık için bir işaret olabilir.

12. Arkanızdan mı konuşuyor? Sizinle dalga mı geçiyor?

Sizi başka ortamlarda çekiştirdiğini, arkanızdan kötü şeyler söylediğini, küçük düşürdüğünü mü fark ettiniz? Bu bir kırmızı alarm.

13. Sizi asla takdir etmiyor, yaptığınız her şeyi eleştiriyor mu?

Eğer sizinle bir ilişkiye devam etmek istemiyorsa, yaptığınız hiçbir şeye değer vermiyor görünebilir. Yani ona göre takdir edilecek hiçbir şey ortada yoktur. Asla bir minnetarlık duygusu olmaz. Yaptığınız jestler, sevimli mimikler hiçbir karşılık görmüyor mu? Belki de, sizinle devam etmesinin bir lüfut olduğunu düşünüyordur. Bu da bir alarm işareti olabilir.

14. Ailesi, arkadaşları size karşı çok soğuk

Eğer arkadaşlarının, ailesinin size karşı tavrı değişmeye başladıysa bu da bir ayrılık işareti olabilir. Çünkü, eğer siz onları kıracak bir şeyler yapmıyorsanız bu kötüye işarettir. Sizin haberiniz olmadan bir şeyler konuşulmuştur. Onun size karşı tutumundaki değişiklik ya da sözleri diğerlerine yansımış olabilir.

15. Siz olmazsanız bu ilişki gitmez mi?

İlişkinin yüzde 90'ı sizin üzerinizden mi ilerliyor? Yani siz her şeyi planlayan, kendini anlatan, sevgiyle, şefkatle yaklaşan ve adeta onu ilişkide iten kişi misiniz? İlişkiye umursayan tek kişinin artık siz olduğunu düşünüyorsanız bu da bir ayrılık işareti olabilir.

16. Gelecek planlarını artık konuşmuyorsanız...

Daha önce birlikte bir gelecek planlarken şimdi 'biz' yerine 'ben' demeye mi başladı? Gelecek hakkında konuşmalarınız bıçak gibi kesildi mi? Bu bir kırmızı alarm.

17. Sizinle hiçbir şey paylaşmıyorsa...

Hayatındaki planlar, kariyer adımları, büyük krizler, küçük mutluluklar... Artık size hiçbir şeyini anlatmıyor mu? Arkadaşlarıyla paylaştığı mutluluklarda size yer yok mu? Bu yavaş yavaş sizi devre dışı bırakmaya başladığı anlamına gelebilir.

18. Sadece savunmaya geçiyor, empati kurmuyorsa...

Sorunları gündeme getirdiniz. Ama sizi dinlemek yerine hemen savunmaya geçti ve konuşmayı tartışmaya çevirdi. Siz yaptığı bir şey nedeniyle üzgün olduğunuzu, kırıldığını söylediğinizde, sizinle empati kurmak yerine üste çıkmaya mı çalışıyor? Bu hemen bir ayrılık işareti olmasa da ilişkide bir şeylerin yanlış gittiği anlamına geliyor. Yani sizin ne düşündüğünüz, ne hissettiğinizi o an önemsemiyor olabilir. Onun için öncelik haklı çıkmaksa ilişki toksik bir hal alabilir. Sorunlarınızı çözmek için emek harcamıyorsa, daha doğrusu ilişkinin düzelmesi adına hiçbir adım atmıyorsa bu bir kırmızı alarmdır.

19. Artık duygusal sözler, 'seni seviyorum' ifadesi duymuyorsanız...

İster yüz yüze iletişim, ister mesajlaşmada artık 'seni seviyorum' dediğini duymuyorsanız dikkat. Burada önemli olan artık size karşı ne hissettiğini hiç göstermemesidir.

20. Hayatınızla artık hiç ilgilenmiyorsa...

Çok önemli bir iş görüşmeniz var ya da çok kritik bir karar aşamasındanız. Hayatınızda ciddi bir sorun var ya ya da önemli bir başarıya imza attınız. Ne yaptığınız ne ettiğinizle; sizi bir şeyin üzmesi ya da mutlu etmesiyle ilgilenmiyorsa bu ilişkinin sona yaklaştığının bir işareti olabilir. Nasıl olduğunuzu ve nerede olduğunuzu umursamıyor; hatta neden üzgün olup olmadığınızı öğrenmek için uğraşmıyordur. Eve gelmediğinizde ya da ağladığınızda dikkat etmiyordur. Bu, onların ilişkiye olan ilgilerinin azaldığını gösterir.

21. Telefonunu saklamak için çaba harcıyorsa

Kişisel mahremiyet önemlidir. Yani herkesin cep telefonu kendine özeldir. Ancak örneğin eskiden bir müzik açmak için cep telefonunu size uzatırken şimdi cep telefonun ekranını bile görmeyin diye saklıyorsa, bu konuda büyük tedirginlik yaşıyorsa bu bir işaret olabilir.

22. Senden kaçıyor

Partnerinizin sizden kaçtığını mı düşünüyorsunuz? Diyelim ki yaptığınız gezi veya akşam yemeği planlarını iptal ediyor. Gece geç saatlerde yapılan konuşmalardan kaçınmaya çalışıyor ve yalnız televizyon izlemeyi tercih ediyor. Eve çok geç gelebilir hatta bazen siz yattıktan sonra. Bu davranış değişiklikleri, sizden uzak durmaya çalıştıığını gösterebilir. Uzaklaşma davranışının arkasında yakın tarihli bir kavga gibi bir sebep yoksa, bu bir kırmızı bayrak olabilir .

23. Fiziksel yakınlıkla ilgilenmiyorlar

Yakınlık, ilişkiyi aktif ve sağlıklı tutar. Ancak uzun süre sizden fiziki olarak da uzak duruyorsa bu partnerinizin sizden ayrılmak istediğini gösterebilir. Mesela artık size hiç sarılmıyor, yanağınıza öpücük kondurmuyorsa; siz sarıldığınız zaman sıcaklık değil mesafe hissediyorsanız bu bir kırmızı bayrak olabilir.

24. Davranışları gizli bir hal mi aldı?

Partneriniz, siz odaya girdiğiniz anda dizüstü bilgisayarını kapatıyor. Biri aradığında ya da siz uyurken gizlice evden çıkıyorsa; her telefonda uzaklaşıyor ya da telefonunu hemen meşgule atıyorsa bu işaretler ayrılma niyetlerinden kaynaklanıyor olabilir .

25. Size karşı sürekli sessiz mi?

Bir ilişkideki eşler tartışabilir. Yapmadıkları şey susmaktır. Eşiniz size karşı kendini tamamen kapatıyorsa, aranızdaki uçurum her an açılıyorsa bu ilişkiyi toparlamak için bir işarettir.

26. Mola vermek hakkında konuşuyorsa

Büyük bir tartışma veya kavgadan sonra partneriniz biraz uzaklaşmak isteyebilir. Bu bir veya iki kez tamamen normaldir. Ama ya sık sık 'yeter' ya da 'Senden ya da bu ilişkiden bir molaya ihtiyacım var' diyorsa bu ilişkinin sona ermesini istediği anlamına gelebilir.

27. Finansal hesapları ayırırlar

Eşinizin finansal faaliyetleri hakkında şüpheli bir şey fark ettiniz mi? Kişisel bir banka hesabı oluşturmak iyidir, ancak hiçbir şey bildirmemek ve ortak banka hesaplarınızdan parayı ayırmak şüphelidir. Size herhangi bir sebep söylemiyorsa bu bir alarm zili olabilir.

28. Görünüşleri üzerindeki ani değişiklik

Egzersiz yapmak, giyinmek ve kişilikte değişiklikler endişelenecek bir şey değildir. Ancak tüm bu değişiklikler oldukça aniyse ve size neler olduğunu anlatmıyorsa, bunun hakkında düşünmeniz gerekebilir. Böyle bir dönüşüm kesinlikle şüphe uyandırıyor.

29. Sosyal medyadaki gizlilik

Son zamanlarda partneriniz sosyal medya hesaplarında hikayelerini ve güncellemelerini sizden saklamaya çalışıyor mu? Flört ederken bu iyi görünebilir. Ama ciddi bir ilişkide böyle bir şey olursa, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olabilir.

30. Sizi terk etmekle tehdit ederler

“Belki birbirimiz için kötüyüz” veya “Birlikte olmasaydık bununla uğraşmak zorunda kalmazdık” gibi şeyleri artık sürekli söylüyorsa; her tartışmada sizi terk etmekle tehdit ediyorsa ilişki toksik bir hale gidiyor olabilir.

31. Danışmandan tavsiye almayı reddediyorlar

Evliliğiniz ve ilişkiniz bozuluyor gibi görünüyor. Siz bir danışmandan tavsiye alarak düzeltmek istiyorsunuz. Her şeyin normal olmasını istiyorsunuz ama o buna aldırmıyor. Eğer çözüm adına hiçbir şey yapmıyorsa; sorunlarınızın olmasını önemsemiyorsa bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

32. Daha büyük adımlar atmaya hazırsa...

İletişimi kesmeye, evliyseniz ayrı eve çıkmayı teklif etmeye başlamışsa bu bir kırmızı alarmdır.

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