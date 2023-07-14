İlişki nasıl kurtarılır? İki uzmanın bir ilişkiyi felaketten kurtarabilecek 1 numaralı yöntemleri

Bir ilişki nasıl kurtarılabilir? İki uzman 50 yıl boyunca bir ilişkiyi neyin başarılı kıldığını incelediklerini söylüyor. Ve bu konuda önemli önerileri var. İkili, başarısız ilişkilerin çoğunun temelinde 'zayıf iletişim'in yattığını söylüyor. Makalede öğrettikleri yöntemi de anlatıyorlar: Reflective Listening... Bir tür yansıtıcı dinlemenin amacının aslında sorun çözmekten çok karşıdaki kişinin onaylandığını, duyulduğunu hissettirmek. Eğer yöntemin doğru uygularsanız karşıdaki kişinin, "Tamam, şimdi anlaşıldığımı hissediyorum" duygusunu taşıması lazım.

İki uzman "Fikirlerimize saygı duyulduğundan emin olduğumuzda, sorunları küçük anlaşmazlıklardan büyük kavgalara dönüşmeden çözmek için birlikte daha iyi çalışabiliriz. Vücudumuzun alarm sisteminin konuşmayı ele geçirmesini önlemek istiyoruz, bu nedenle bunun işe yaraması için bir kavganın ortasında olmadığınızdan emin olun" diyor. İki uzmanın önerdiği 10 adım şöyle:

1. İkinizin de oturabileceği ve göz teması kurabileceği sessiz bir yer bulun. Kimin konuşacağını temsil etmek için bir nesne (bir fincan, bir bez, herhangi bir şey) kullanın. Konuşmaya nesneye sahip olan kişiyle başlayın; diğer kişi nesne kendisine verilene kadar konuşamaz.

2. Konuşmaya giriş yapın. "Anlamama yardım et..." veya "Seni anlamak istiyorum." Konuşmasını bitirene kadar dinleyeceğinizi bilmesini sağlayın.

3. Partnerinizin sözünü kesmeden özgürce konuşmasına izin verin. Partnerinizin söylediklerine dikkatle odaklanın, bitirene kadar göz teması kurun veya başınızı sallayın.

4. Konuşma sırasında kendinizi kontrol edin. Gözlerinizi devirmeyin, iç çekmeyin veya güçlü tepkiler göstermeyin. Onu kendi bakış açınızdan değil, onun bakış açısından anlamaya çalıştığınızı unutmayın.

5. Partnerinizin söylediklerini başka kelimelerle ifade edin.

6. Partnerinizin duygularını not edin. "Bu sana şöyle hissettiriyor gibi geliyor..."

7. Kontrol edin. Doğru anlayıp anlamadığınızı sorun. "Doğru anlamış mıyım? Kaçırdığım bir şey var mı?"

8. Partnerinize paylaşımı için teşekkür edin. Onun bakış açısını daha iyi anlamanızı sağladığı için minnettar olduğunuzu belirtin.

9. Soruna nasıl katkıda bulunduğunuz için özür dileyin. "Böyle hissettiğin için üzgünüm. Niyetim asla bu değildi, ancak duygularını incittiğimin farkındayım."

10. Sorunu ele alın. Artık partneriniz anlaşıldığını hissettiğine göre, ikiniz birlikte soruna çözmeye odaklanabilirsiniz.

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