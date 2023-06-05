Bir araştırmaya göre ilişkinin uzun sürmesi için ideal yaş farkı...

Aşkın gözü kördür sözü hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça bilinen bir söz. Ancak araştırmalar ilişkilerde aradaki yaş farkının ilişkin ömrünü belirleyebileceğini söylüyor. Peki, araştırmalara göre ideal yaş farkı ne olmalı? Birlikte bakalım...

Leonardo DiCaprio'nun ilişki geçmişi ya da Robert De Niro'nun kısa bir süre önce 79 yaşında 7. kez baba olması ilişkilerdeki yaş farkı konusunu tekrar gündeme taşıdı. De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen 45 yaşında. 48 yaşındaki DiCaprio ise 25 yaşın üzerinde biriyle çıkmaktan kaçınmasıyla tanınıyor. Fransa'nın 45 yaşındaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017'de seçildiğinde, şu anda 70 yaşında olan eşi Brigitte Trogneux'nun kendisinden 25 yaş büyük olması dünyada çok konuşulmuştu. Macron, o dönem yorumlar üzerine Le Parisien'e verdiği demeçte tam tersi şekilde kendisi eşinden 20 yaş büyük olsa kimsenin bu konuyu gündeme getirmeyeceğini belirtmiş "Benden 20 yaş büyük olduğu için pek çok insan 'bu ilişki sürdürülemez, mümkün olamaz' diyor" demişti.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Independent'ın haberine göre ise istisnalar her zaman olsa da, araştırmalar yaş farkının bir ilişkinin ömrü üzerinde etkili olabileceğini söylüyor.

Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, fark ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar artıyor.

3.000 kişinin incelendiği araştırmada aralarında 5 yıllık yaş farkı olan çiftlerin ayrılma olasılığının aynı yaştakilere oranla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ortaya çıktı. Bu rakam 10 yıllık yaş farkı olan çiftler için yüzde 39'a, 20 yıllık yaş farkı olanlar için ise yüzde 95'e yükseliyor.

Bu nedenle, araştırmacılar çiftler arasındaki ' ideal' yaş farkının bir yıl veya daha az olduğunu bulmuşlardır.

Çalışma, birbirlerinden 12 ay veya daha kısa bir süre sonra doğan çiftlerin boşanma ihtimalinin sadece yüzde üçe düştüğü sonucuna varmıştır.

Çalışmada yer alan araştırmacılardan Hugo Mialon, "Bu özelliklere sahip çift türleri, ortalama olarak başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek olan çift türleri olabilir" dedi.



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