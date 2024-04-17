Aşkın Nur Yengi: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam

53 yaşındaki şarkıcı, "emeklilik planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine de "10 bin TL ile alacaksam hayır. 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. 'İkinci bir iş yap' diyorlar. O yüzden mesleğimi yapıp, emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım herhalde" açıklamasını yaptı.