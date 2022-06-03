Avukatı ödeyemez demişti. Amber Heard 10 milyon dolarlık cezayı ödeyemezse ne olur?

Johnny Depp ve Amber Heard davası altı hafta sonra sona erdi. Jüri, Johnny Depp'in lehine karar verdi ve Amber Heard'ün 10 milyon dolardan fazla ödemesi bekleniyor. Ancak davanın sonunda Amber Heard'ün avukatı Amber Heard'ün bunu ödeyemeyeceğini söyledi. Davada çıkan karara göre Heard, Depp'ten 2 milyon dolar alacak. Heard'ün ise 10 milyon dolar ve artı 5 milyon dolar da cezai tazminat ödemesi gerekiyordu. Ancak söz konusu 5 milyon dolar yerine eyalet yasalarına göre üst sınır olan 350 bin doları ödemesi yeterli.

Avukatı, Amber Heard'ün yaklaşık 10 milyon dolarlık cezayı ödemeye gücünün yetmeyeceğini söylüyor. Karara itiraz edip etmeyeceği sorulduğunda Elaine Bredehoft, "Kesinlikle. Ve bunun için bazı mükemmel gerekçeleri var." dedi.

ÖDEYEMEZSE HACİZ GELEBİLİR

Hukuk uzmanlarına göre, eğer Johnny Depp parayı ödemesini isterse ancak Heard ödemek için yeterli paraya sahip değilse, mevcut ve gelecekteki gelirlerine haciz gelebilir. Emeklilik hesapları gibi bazı varlıkları korunacak olsa da, gayrimenkul, mücevherleri ve diğer değerli eşyaları üzerinden tahsilat yapılabilir.

PARAYI ÖDEYEMEZSE NE OLACAK?

Hukuk analisti Emily D. Baker, Heard'ün bu ödemeleri yerine getirememesi durumunda neler olabileceğini anlattı. Baker, "Taraflara bağlı olacak, ancak 24 Haziran'da karar verildiğinde, avukatların bu karar ödemesini müzakere etmeye başlayıp başlamayacağını merak ediyorum. Ben Chew, kapanış konuşmasında Johnny Depp'in Amber Heard'ü parayla cezalandırmaya çalışmadığını söyledi. "Eğer kararı uygulamak istiyorlarsa, mahkemede, potansiyel olarak mülkü haczetmek bir seçenek olacaktır. Bu da onlar için ödenmesi gereken miktarı belirlemek için tamamen ayrı bir süreç başlatacaktır.

Barker bu sürecin yeniden devam edebileceğini vurguladı ve "Davayı almak bir şeydir. Parayı almak tamamen ayrı bir şeydir" dedi. Baker ayrıca "İflas başvurusunda bulunmak, Heard'e tazminat ödemesinde mutlaka yardımcı olmaz." dedi.