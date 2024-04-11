Babam ve Oğlum'un Deniz'iydi... Ege Tanman'ın son halini görenler tanımakta zorlandı
Herkes Ege Tanman'ı, Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Filmde oynadığı dönem küçük bir çocuk olan Tanman'ı görenler tanımakta güçlük çekti.
Bir döneme damga vuran ve kadrosunda Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Binnur Kaya, Özge Özberk, Yetkin Dikinciler gibi usta isimlerin olduğu Babam ve Oğlum dizisinde Deniz karakterini Ege Tanman canlandırmıştı.
Çağan Irmak'ın büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanınan Ege Tanman rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğmuştu.
Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı.
Geçtiğimiz yıl "Filmdeki acılı sahne kaderim oldu" diyen genç isim yaşadığı acı tesadüfle yürekler burkmuştu. Tahman, Habertürk'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "5 yaşındaydım. Oyunculuğa dair herhangi bir ilgimin ve hedefimin olabileceği bir yaşta değildim. Bursalıyım. 'Kınalı Kar' da Bursa'da çekiliyordu. Annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. Annem ile babam 'Ege için güzel bir anı olur' diye düşündü. Seçmeleri kazandım ve dizinin başrolünde olan Emrah ve Özlem Conker’in çocuğu olarak diziye girdim. Böylelikle oyunculuğa başladım"