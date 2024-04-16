Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!"

Merakla beklenen yeni bölümün tanıtımına, Umay’ın Timur ve Rengin birlikteliğini öğrenmesi damga vururken; Aziz Uras’ın “Annemi, beni, herkesi kandırmışsın. Daha da fazla kandıramayacaksın!” sözleriyle babasıyla yüzleşmesi dikkat çekti.