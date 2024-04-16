Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!"

Bahar dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Bahar ve Timur’un kızı Umay’ın babasıyla Rengin’in ilişkisini öğrendiği görülüyor.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!" - Resim : 1

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yıldız Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı Bahar dizisinin merakla beklenen 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!" - Resim : 2

Merakla beklenen yeni bölümün tanıtımına, Umay’ın Timur ve Rengin birlikteliğini öğrenmesi damga vururken; Aziz Uras’ın “Annemi, beni, herkesi kandırmışsın. Daha da fazla kandıramayacaksın!” sözleriyle babasıyla yüzleşmesi dikkat çekti.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!" - Resim : 3

Bahar dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı izlemek için tıklayınız 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!" - Resim : 4

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 8. Bölümünde; Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır.