Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Annemi, beni, herkesi kandırmışsın!"
Bahar dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Bahar ve Timur’un kızı Umay’ın babasıyla Rengin’in ilişkisini öğrendiği görülüyor.
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yıldız Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı Bahar dizisinin merakla beklenen 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Merakla beklenen yeni bölümün tanıtımına, Umay’ın Timur ve Rengin birlikteliğini öğrenmesi damga vururken; Aziz Uras’ın “Annemi, beni, herkesi kandırmışsın. Daha da fazla kandıramayacaksın!” sözleriyle babasıyla yüzleşmesi dikkat çekti.
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BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Bahar'ın 8. Bölümünde; Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır.