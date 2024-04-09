Bergüzar Korel takıntılarını anlattı: Kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi

"BEN SARIŞIN OLDUYSAM HERKES OLUR"

Dijital platformda yayınlanan dizisi için sarışın olan Korel konuyla ilgili: "Evet ben çok beğendim, Halit de çok beğendi. Gören arkadaşlarım da 'Sanki hep sarışınmışsın gibi' tarzında olumlu yorumlarda bulundular. Ben sarışın olduysam herkes olur, kısa saçla da çok rahat ediyorum açıkçası" şeklinde konuşmuştu.