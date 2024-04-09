Bergüzar Korel takıntılarını anlattı: Kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi
Son olarak dijital bir platformda yer alan bir proje ile ekranlara gelen Bergüzar Korel, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı "Bu Gece" programına konuk oldu ve hayatına dair samimi detayları paylaştı.
"BEN SARIŞIN OLDUYSAM HERKES OLUR"
Dijital platformda yayınlanan dizisi için sarışın olan Korel konuyla ilgili: "Evet ben çok beğendim, Halit de çok beğendi. Gören arkadaşlarım da 'Sanki hep sarışınmışsın gibi' tarzında olumlu yorumlarda bulundular. Ben sarışın olduysam herkes olur, kısa saçla da çok rahat ediyorum açıkçası" şeklinde konuşmuştu.
"VOLEYBOLCUYDUM"
Korel, "Küçükken ben voleybolcuydum, antrenmandan önce uzun eşek oynadım, belimi sakatladım. Ve voleybol hayatım bitti. Uzun boyluların böyle bir sıkıntısı oluyor sırt ağrısı gibi... Ben voleybolcu olsam hayatım nasıl olurdu diye hep düşündüm." dedi.
"KİMSEYE DOKUNMAYI SEVMEM"
Ünlü oyuncu kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatırken, takıntılarından da bahsetti. Korel şu ifadeleri kullandı:
Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam. Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe. Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu.