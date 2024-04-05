Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat mutlu evliliğin sırrını açıkladı

''BEBEK GELİRSE HOŞ GELİR"

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Bayat, çocuk soruları üzerine, "Bir gün isterim, neden olmasın? Ne zaman bilmiyorum, bunun planı yapılmıyor. Zaten kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarını büyütüyorlar. Gelirse bebek hoş gelir" ifadelerini kullanmıştı.