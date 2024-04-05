Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat 2010 yılında ‘Gönülçelen’ dizisinde oynarken tanışmış; 2017’de aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.
Gazeteciler ünlü çifte, "Örnek gösterilen bir çift olarak mutlu evliliğinizin sırrı nedir?" sorusunu sordu.
Bu soruya Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat, ''Anı yaşamaya çalışıyoruz, geçmişi olabildiğince düşünmemeye çalışıyoruz. Birbirimizi saygıyla seviyoruz, birbirimizi her konuda destekliyoruz. Birine güvenebilmek çok zor, hazır bulmuşken de sımsıkı sarılıp birbirimizin değerini biliyoruz.'' yanıtını verdi.
''BEBEK GELİRSE HOŞ GELİR"
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Bayat, çocuk soruları üzerine, "Bir gün isterim, neden olmasın? Ne zaman bilmiyorum, bunun planı yapılmıyor. Zaten kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarını büyütüyorlar. Gelirse bebek hoş gelir" ifadelerini kullanmıştı.