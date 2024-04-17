Cem Yılmaz gündem olan o paylaşımı hakkında açıklama yaptı

Dün Zorlu PSM'deki “CMXXIV” gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımın kendisiyle ilgili olduğunu söyledi.

Yılmaz, göz muayenesinde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini, bu nedenle lazerle gözüne işlem uygulandığını ve paylaşımı bu sebeple yaptığını belirtti.