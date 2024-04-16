Ceyda Düvenci'ye sevgilisi Güçlü Mete'den romantik kutlama: Yaşamın bir mucizesi

Hayatı boyunca Kaan Girgin (2000-2002), Engin Akgün (2008-2013) ve Bülent Şakrak (2015-2023) ile evlilik yapan oyuncu Ceyda Düvenci’nin meslektaşı Ebru Cündübeyoğlu’nun 19 yıllık eski eşi Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.