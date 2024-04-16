Ceyda Düvenci'ye sevgilisi Güçlü Mete'den romantik kutlama: Yaşamın bir mucizesi
Bülent Şakrak’tan Temmuz 2023’te boşanan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir aşkla yelken açmıştı. Güçlü Mete doğum gününde Ceyda Düvenci’ye aşkını ilan etti.
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Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde hayat verdiği Filiz karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Hayatı boyunca Kaan Girgin (2000-2002), Engin Akgün (2008-2013) ve Bülent Şakrak (2015-2023) ile evlilik yapan oyuncu Ceyda Düvenci’nin meslektaşı Ebru Cündübeyoğlu’nun 19 yıllık eski eşi Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.
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Düvenci, 31 Mart seçim sonuçlarını sevgilisiyle birlikte izlemiş ve o anlarını da Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayarak ilişkilerini doğrulamıştı.
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16 Nisan 1977 doğumlu olan Ceyda Düvenci bugün 46 yaşına bastı. Radyocu Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yeni yaşını aşk dolu bir paylaşımla kutladı.