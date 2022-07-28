Chris Rock sonunda Will Smith hakkında ilk kez konuştu: "Ben kurban değilim"

Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith (53) ve komedyen Chris Rock (57) arasında geçen tokat olayı töreni gölgede bırakmıştı. Rock, yaşanan olayın ardından 5 ay geçtikten sonra ilk kez konuştu.

"BEN BİR KURBAN DEĞİLİM"



Yaşanan hadise sonrası suç duyusunda bulunmayan komedyen, New York'ta Madison Square Garden'da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith'e göndermede bulundu.

Chris Rock; Oscar töreninde yediği yumruğa gönderme yaparak "Sözcüklerden incindiğini söyleyenler çok belli ki suratlarına hiç yumruk yememişler" diye konuştu. "Ben bir kurban değilim" diye sözlerini sürdürdü. Sahneye bir keçi çıkaran Kevin Hart "Dave'e bu keçiyi Chris'e hediye edeceğimi söylemiştim." dedikten sonra keçinin adının Will Smith olduğunu söyledi.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G. I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Karımın adını ağzına alma!" demişti.

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi ise dikkat çekmişti.

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

RAFA KALKTI

Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı "Fast and Loose" filmi de rafa kalkmıştı.