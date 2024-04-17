Dava açacağı söyleniyordu! Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması
Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın ile sosyal medyada birlikte samimi olduğu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması üzerine, Cansu Taşkın hakkında dava açacağı söylenmişti. Bugün Erdoğan cephesinden yeni bir açıklama geldi.
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Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atılmış, Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun sosyal medyada bazı görüntüleri paylaşıma sokmuştu.
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DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrası Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açacağı iddia edilmişti.
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Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yılmaz Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
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'HER ŞEYİN İYİ YANLARINI HATIRLIYOR, GERİSİNİ UNUTUYORUM'
"Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki, 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."