Dava açacağı söyleniyordu! Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

'HER ŞEYİN İYİ YANLARINI HATIRLIYOR, GERİSİNİ UNUTUYORUM'

"Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki, 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."