Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi

Bir muhabir, "Eskiden arabesk dinleyenlere 'kıro' yakıştırması yapılırdı. Bu algı kırılmış görünse de hâlâ böyle insanlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.
'ROCK DİNLEYEN BİTLİ, ARABESK DİNLEYEN KIRO DEĞİLDİR'
Ünlü şarkıcı, "Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli. Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" yanıtını verdi.
"BENCE YAKIŞMIŞ, BEĞENDİM"
Magazin gündeminden düşmeyen erkek sanatçıların estetik yaptırması hakkında görüşü merak edilen ve "Erkeğe oje yakışır mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Bedavacı, "Erkeğe yakışır, neden yakışmasın? Gökhan Türkmen'i gördüm, bence yakışmış. İmkanlar dahilinde herkes istediği şeyi yapabilir" şeklinde konuştu.