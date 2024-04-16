Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi

'ROCK DİNLEYEN BİTLİ, ARABESK DİNLEYEN KIRO DEĞİLDİR'

Ünlü şarkıcı, "Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli. Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" yanıtını verdi.