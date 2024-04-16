Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi

Yeşilköy'de bir mekanda sahne alan Derya Bedavacı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, rock müzikle şaşırtan bir açıklama yaptı.

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Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi - Resim : 1

Bir muhabir, "Eskiden arabesk dinleyenlere 'kıro' yakıştırması yapılırdı. Bu algı kırılmış görünse de hâlâ böyle insanlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. 

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Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi - Resim : 2

'ROCK DİNLEYEN BİTLİ, ARABESK DİNLEYEN KIRO DEĞİLDİR'

Ünlü şarkıcı, "Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli. Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" yanıtını verdi.

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Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi - Resim : 3

"BENCE YAKIŞMIŞ, BEĞENDİM"

Magazin gündeminden düşmeyen erkek sanatçıların estetik yaptırması hakkında görüşü merak edilen ve "Erkeğe oje yakışır mı?" sorusuna da yanıt verdi. 

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Derya Bedavacı: Eskiden rockçılara da 'bitli' derlerdi - Resim : 4

Bedavacı, "Erkeğe yakışır, neden yakışmasın? Gökhan Türkmen'i gördüm, bence yakışmış. İmkanlar dahilinde herkes istediği şeyi yapabilir" şeklinde konuştu.