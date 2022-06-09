Dizisi final yapan Cansu Dere, tatil sezonunu açtı

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz hafta final yaptı. Yoğun bir iş temposundan çıkan Cansu Dere, tatile çıktı.

"VE TATİL BAŞLAR"

Kırmızı ve beyaz renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, çekilen fotoğraflarını da "Ve tatil başlar." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni alırken Melis Sezen, Alp Akar ve Özge Özder emojili yorumlarıyla beğenilerini gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları "İşte şimdi yaz geldi", "Bu nasıl bir tatlılık," "Türkiye'nin en güzel kadını", "Mükemmelsin" ve "Hep mi güzel olunur" gibi yorumlarda bulundu.