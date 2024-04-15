Anasayfa Magazin Ebru Şallı anne ve ablası ile karelerini paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı
Ebru Şallı anne ve ablası ile karelerini paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı
Ebru Şallı bayram tatilinde ailesiyle bir araya geldi. Ünlü manken Ebru Şallı'nın annesi ve ablası Funda Şallı ile karelerini paylaştı. Şallı'nın anne ve ablası ile pozları ilgi odağı oldu.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü manken Ebru Şallı, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
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3.6 milyon takipçili kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı bayramda anne ve ablası ile bir araya gelerek poz verdi. Şallı, paylaşımına "Anneli ablalı aşk. Ana kraliçe ŞALLI" notunu ekledi.
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Şallı'nın anne ve ablası ile pozları ilgi odağı oldu. Takipçileri "Üçü de birbirinden güzel", "Güzellik soydan geliyor...", "Maşallah anne kızlardan genç", "Abla-kardeş gibisiniz", "Güzelliği anneden" yorumlarında bulundu.
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