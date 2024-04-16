Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars'ı ölüm yıl dönümünde andı: 'Ben hep seninleyim!'

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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
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Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün dördüncü yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.
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"BEN HEP SENİNLEYİM"
Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı altına "Ömürlük sarılma... Ben hep seninleyip, hep..." notunu düştü.
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Ünlü isim, oğlu Pars'ın başka bir fotoğrafına ise "Sensiz gecen bir yıl daha …. Melek ponçiğim. Ben hep ama hep seninleyim" notunu düştü.