Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in büyük oğlu Karan Özçivit, 5 yaşına girdi. Karan'ın renkli doğum günü pozlarına beğeni yağdı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı - Resim : 1

'Çalıkuşu' dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı - Resim : 2

Ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 5 yaşına bastı. Oğullarına Transformers temalı bir doğum günü partisi organize eden Evcen ile Özçivit, kutlamadan fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı - Resim : 3

37 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına "Aşkım 5 yaşında" notunu düştü.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı - Resim : 4

Burak Özçivit de doğum günü partisinden yayınladığı karelere, "Karanım 5 yaşında.Nice yaşlara adamım" ifadelerini not düştü. 