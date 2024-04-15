Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı

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'Çalıkuşu' dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.
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Ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 5 yaşına bastı. Oğullarına Transformers temalı bir doğum günü partisi organize eden Evcen ile Özçivit, kutlamadan fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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37 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına "Aşkım 5 yaşında" notunu düştü.
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Burak Özçivit de doğum günü partisinden yayınladığı karelere, "Karanım 5 yaşında.Nice yaşlara adamım" ifadelerini not düştü.