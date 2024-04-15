Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 5 yaşına bastı

'Çalıkuşu' dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.