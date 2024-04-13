Ferdi Tayfur: Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı?

Uzun zamandır müzik piyasasından uzakta bir hayat yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

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Ferdi Tayfur: Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı? - Resim : 1

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur'un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

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Ferdi Tayfur: Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı? - Resim : 2

Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, görenlerin kafasını karıştırdı. 

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Ferdi Tayfur: Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı? - Resim : 3

NEDEN BIRAKIP KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?

Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşıldı.

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Ferdi Tayfur: Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı? - Resim : 4

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek ortaya çıktı.