Gonca Vuslateri'den birinci yıl kutlaması: İyi ki karşılaştık

Instagram hesabından aşklarının birinci yılını eşiyle dudak dudağa pozunu yayınlayarak kutlayan Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.