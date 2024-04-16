Gonca Vuslateri'den birinci yıl kutlaması: İyi ki karşılaştık

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Geçen ay Levent Bey ile nikâh masasına oturan 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.
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Instagram hesabından aşklarının birinci yılını eşiyle dudak dudağa pozunu yayınlayarak kutlayan Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.
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"BEBEKLERİNİN İSMİ ASYA OLACAK"
Kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri bebeğine Asya ismini verecek.