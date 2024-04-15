Gülse Birsel'den parti uyarısı

Daha önce de 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği yönündeki iddialara yalanlayan Gülse Birsel; "Avrupa Yakası geri dönüyor" haberi palavra... Haberi uyduran bir de "Karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz" filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" şeklindeki açıklamalarda bulunmuştu.