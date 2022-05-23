Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden müjdeli haber! Gupse Özay hamile!

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce İzmir'de sade bir şekilde evlenmişti. İkili, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, ünlü oyuncunun Bebek beklediğini, ‘Bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda. Gupse Özay 3 ay sonra anne oluyor’ paylaşımıyla duyurdu. Özay, "Teşekkür ederiz." yazdı.

"HERKESİN ÇOCUK SEVDASI VARDIR"

Arduç, muhabirlerin "bebek" sorularına, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz." şeklinde yanıt vermişti.