Tertemiz bir iş!

YAZI: BARAN ALIŞKAN

Hapisten çıktıktan sonra kayıplara karışan kocası Zafer’i arayan Fatma, beklenmedik bir anda beklenmeyen bir hayatın soğuk yüzüyle karşılaşıyor. Her şeye rağmen toplumun görünmez bir üyesi olduğunu fark ettiğindeyse intikamı bir ritüele dönüştürecek biri oluveriyor. Bambaşka rollerin yıldızı Burcu Biricik, kariyerinin bu döneminde adeta dünyamızı aydınlatan güneş gibi durmaksızın parıldıyor. Tartışmasız yeteneği, hayat verdiği rolleri, ilham veren güzelliğiyle onu yakından takip etmekten büyük keyif duyuyoruz. Fatma Hanım, bu tertemiz iş için teşekkürler! Açıkçası bizi biraz ürküttünüz…