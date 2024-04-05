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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız
2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı. İkinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan ünlü manken, ailesiyle poz verdi.
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2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
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2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Ünlü manken şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.
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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Akın, ailesiyle poz verdi. Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Azra Akın, paylaşımının altına duygusal bir not ekledi.
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Akın fotoğrafın altına, "Ailemizin yeni üyesi için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu güzel an'ı sevgili Tamer Yılmaz'ın objektifinden bir kare ile sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.