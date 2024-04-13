İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor

Kanal D'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi ‘İnci Taneleri’, iki haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Dilber’in hem şarkısı, hem de yeni dansı dikkat çekti.

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor - Resim : 1

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor - Resim : 2

Bu hafta da dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan yeni bölüm, izleyicilere bir kez daha unutulmaz anlar yaşatacak. 

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor - Resim : 3

İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Dilber’in hem şarkısı, hem de yeni dansı dikkat çekti. 

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor - Resim : 4

İnci Taneleri – 11. Bölüm Tanıtımı izlemek için tıklayınız 