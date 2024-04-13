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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: Dilber, yeni şarkıyla ve dansıyla dönüyor
Kanal D'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi ‘İnci Taneleri’, iki haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Dilber’in hem şarkısı, hem de yeni dansı dikkat çekti.
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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Bu hafta da dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan yeni bölüm, izleyicilere bir kez daha unutulmaz anlar yaşatacak.
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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Dilber’in hem şarkısı, hem de yeni dansı dikkat çekti.