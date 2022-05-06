İspanya’da Kerem Bürsin'e 'En iyi aktör' ödülü!

Kerem Bürsin’in geçtiğimiz sene Hande Erçel’le birlikte rol aldığı ve İspanyol TV kanallarında da yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, oyuncuya büyük ödülü getirdi. Premios TVyNovelas adlı ödül töreninin halk oylamasında 675 binden fazla oy alan Bürsin, canlandırdığı 'Serkan Bolat' karakteriyle 'En İyi Aktör' seçildi.

İSPANYA'DA BÜRSİN FIRTINASI

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay ülkede düzenlenen Malaga Film Festivali’ne katılmış ve İspanyol bir oyunculuk ajansıyla el sıkışmıştı.

Ülkede birçok dizi ve reklam teklifi alan Kerem Bürsin’in şimdilerde ajansıyla gelen projeleri değerlendirdiği öğrenildi.

ADI STEPHANIE CAYO İLE AŞK İDDİALARINA KARIŞTI

Stephanie Cayo'nun adı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

Kerem Bürsin aşk haberlerine "Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış." sözleriyle yanıt verdi.