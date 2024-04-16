Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, 2 yaşına bastı
2016 yılında Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğlu Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Dün Kurt Efe, 2 yaşına bastı.
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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe için yakın dostlarıyla bir doğum günü partisi organize etti.
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Davette, Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk gibi ünlü isimler de vardı.
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Ünlülerin akın ettiği partiye Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Birlikte poz veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.
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BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ
Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.