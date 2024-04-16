Kızıl Goncalar dizisine savcı geliyor

Now'da yayınlanan Gold Film imzalı 'Kızıl Goncalar'ın 14'üncü bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Diziye savcı karakteri dahil olacak. Rol içinse arayış devam ediyor.

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Kızıl Goncalar dizisine savcı geliyor - Resim : 1

Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.  

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Kızıl Goncalar dizisine savcı geliyor - Resim : 2

Dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.  Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bölümüne tarikatla ilgili inceleme başlatacak bir savcı karakteri dahil olacak. Rol için arayış devam ediyor. Dizinin önümüzdeki dört bölümünde olayların başka bir boyut kazanacağı belirtildi.

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Kızıl Goncalar dizisine savcı geliyor - Resim : 3

20 MAYIS'TA SEZON FİNALİ YAPACAK

Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın ise yönettiği dizi 19. bölümünün ekrana geleceği 20 Mayıs Pazartesi günü sezon finali yapacak.