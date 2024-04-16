Kızıl Goncalar dizisine savcı geliyor

Dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bölümüne tarikatla ilgili inceleme başlatacak bir savcı karakteri dahil olacak. Rol için arayış devam ediyor. Dizinin önümüzdeki dört bölümünde olayların başka bir boyut kazanacağı belirtildi.