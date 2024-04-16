Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Seviyorsam ne olucak?''

Diğer taraftan Meryem, kızının yaşı küçük olduğunu ihbar edecek. Zeynep eve dönmek istemeyecek. Annesine "Sevmediği kocayla olan sensin" diyecek. Meryem "Seviyorum mu demek?" diye soracak. Zeynep "Seviyorsam ne olacak?" diyecek. Cüneyd'in rahatsızlığının sebebi de ortaya çıkacak.