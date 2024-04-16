Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Seviyorsam ne olucak?''
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kızıl Goncalar 15. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Levent, Mira'nın Meryem'in kızı olduğunu öğreniyor...
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı NOW'un beğenilen dizisi Kızıl Goncalar'ın 15. bölümden birinci fragman yayınlandı.
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Dizide önümüzdeki hafta Levent, Beste'ye Meryem'i nasıl bulup bu eve soktuklarının hesabını soracak. Beste her şeyi tek tek anlatacak.
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Diğer taraftan Meryem, kızının yaşı küçük olduğunu ihbar edecek. Zeynep eve dönmek istemeyecek. Annesine "Sevmediği kocayla olan sensin" diyecek. Meryem "Seviyorum mu demek?" diye soracak. Zeynep "Seviyorsam ne olacak?" diyecek. Cüneyd'in rahatsızlığının sebebi de ortaya çıkacak.