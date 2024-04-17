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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Şimdi ben gittim, beter olmuşlar!"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 2. fragman yayınlandı. Görkem'in annesinin cenazesinde Nilay eve sarhoş geldiğini ailesine anlatacak. Görkem dayak yiyecek. İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölümünde yaşanacaklar...
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Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
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Görkem’in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz.
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Görkem'in annesinin cenazesinde Nilay eve sarhoş geldiğini ailesine anlatıyor ve Görkem babasından dayak yiyor.
Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız
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Kızılcık Şerbeti'nin 59. Bölümünde Neler Olacak?
Alev’in, Pembe’yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.