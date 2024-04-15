Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Boşanmak istiyorum"
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 59. bölümü ile izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nursema büyük bir kabus yaşayacak, Umut’u evde bir kadınla beraber yakalayacak.
Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren Gold Film imzalı Kızılcık Şerbetinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
Umut'u terk eden Nursema bir eşinden bir darbe daha görüyor ve aldatılıyor. Nursema, kendi evlerinde Umut'u bir kadınla basıyor. Fragmana Nursema'nın "Boşanmak istiyorum" sözleri damga vurdu.
Fragmanda diğer dikkat çeken detay ise Görkem'in sarhoş olması ve evdekilerin bu durumu görmesi. Giray ise Doğa'yı tanımak istediğini dile getiriyor.
Kızılcık Şerbeti 59. bölüm 1. fragmanı izlemek için tıklayınız
Kızılcık Şerbeti'nin 58. Bölümünde Neler Oldu?
Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem’in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.