Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Güzel oyuncu, son olarak E! News sunucusu Erin Lim Rhodes'a röportaj verdi. Cumartesi günü Revolve Festivali’nde konuşan ABD’li aktris, “Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenmek veya bir hobi geliştirmek ve enerjinizi erkeklerle boşa harcamamak gibi. Tek yapacakları şey sizi tüketmek. Devam et. Kendine yatırım yap.” şeklinde konuştu.