Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın

37 yaşındaki oyuncu ve model Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilişkisini sona erdirdikten sonra bekar kadınlar için bazı pratik tavsiyeler paylaştı.

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Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın - Resim : 1

Ünlü oyuncu Megan Fox 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündemden düşmüyor. 

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Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın - Resim : 2

Güzel oyuncu, son olarak E! News sunucusu Erin Lim Rhodes'a röportaj verdi. Cumartesi günü Revolve Festivali’nde konuşan ABD’li aktris, “Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenmek veya bir hobi geliştirmek ve enerjinizi erkeklerle boşa harcamamak gibi. Tek yapacakları şey sizi tüketmek. Devam et. Kendine yatırım yap.” şeklinde konuştu.

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Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın - Resim : 3

Megan Fox, röportajın bu anlarını "Bir ilişki uzmanından tavsiye" notuyla sosyal medya sayfasında da paylaştı. Ünlü ismin nişan attığı Machine Gun Kelly de bu gönderiye yorum yaparak, Fox'a katıldığını belirtti.

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Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın - Resim : 4

43 yaşındaki Kim Kardashian da Fox'a desteğini göstererek, "Yanlış değil" dedi. 