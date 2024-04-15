Megan Fox: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Ünlü oyuncu Megan Fox 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündemden düşmüyor.
Güzel oyuncu, son olarak E! News sunucusu Erin Lim Rhodes'a röportaj verdi. Cumartesi günü Revolve Festivali’nde konuşan ABD’li aktris, “Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenmek veya bir hobi geliştirmek ve enerjinizi erkeklerle boşa harcamamak gibi. Tek yapacakları şey sizi tüketmek. Devam et. Kendine yatırım yap.” şeklinde konuştu.
Megan Fox, röportajın bu anlarını "Bir ilişki uzmanından tavsiye" notuyla sosyal medya sayfasında da paylaştı. Ünlü ismin nişan attığı Machine Gun Kelly de bu gönderiye yorum yaparak, Fox'a katıldığını belirtti.
43 yaşındaki Kim Kardashian da Fox'a desteğini göstererek, "Yanlış değil" dedi.