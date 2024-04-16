Mert Demir: Marangozda çalıştım, kitap sattım, bütün sektörleri denedim

Programda aile hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Demir, 'Dış dünyaya açılmam zaman aldı' dedi.
Son günlerde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gümdemden düşmeyen Mert Demir, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.
"DIŞ DÜNYAYA AÇILMAM ZAMAN ALDI"
Nasıl bir ailede büyüdüğünü anlatan Demir, "Kendi fanusunda yaşayan bir ailem var. Dış dünyaya açılmam biraz geç oldu. Korumacılığından mıdır bilmiyorum ama o fanusun içerisinden çıkmak biraz zaman aldı. Sonra ufak ufak aymaya başlıyorsun. Böyle bir kültür, böyle bir müzik var" cevabını verdi.
"19'A KADAR HER ŞEYİ YAPTIM"
"Müzik dışında hayalin var mıydı?" sorusu da yöneltilen ünlü isim, "Avukat olmak istiyordum vazgeçtim, mimar olmak istiyordum vazgeçtim. Sonra aşçı olmak istedim. Sonra bir gitar almamla her şey değişti. 19 yaşından beri müzikten başka bir şey yapmıyorum ama 19'a kadar her şeyi yaptım. Kitap sattım, marangozda çalıştım aklına ne gelebiliyorsa bütün sektörleri denedim. O hayatta kalma yeteneğimi geliştirdi" ifadelerini kullandı.