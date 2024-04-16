Mert Demir: Marangozda çalıştım, kitap sattım, bütün sektörleri denedim

"19'A KADAR HER ŞEYİ YAPTIM"

"Müzik dışında hayalin var mıydı?" sorusu da yöneltilen ünlü isim, "Avukat olmak istiyordum vazgeçtim, mimar olmak istiyordum vazgeçtim. Sonra aşçı olmak istedim. Sonra bir gitar almamla her şey değişti. 19 yaşından beri müzikten başka bir şey yapmıyorum ama 19'a kadar her şeyi yaptım. Kitap sattım, marangozda çalıştım aklına ne gelebiliyorsa bütün sektörleri denedim. O hayatta kalma yeteneğimi geliştirdi" ifadelerini kullandı.