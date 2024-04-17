Müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni oldu

İnternette söylediği birçok cover şarkı ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve ardından kendi şarkılarına imza atan Deniz Tekin, şubat ayında yaptığı açıklama ile hayranlarını üzmüştü.
ÜNLÜ ŞARKICI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLDU
Müzikten uzaklaştıktan sonra ne işle uğraştığı bilinmeyen ünlü şarkıcının yarı zamanlı olarak İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "İngilizce öğretmeni oldum. Hayatımda verdiğim en iyi karar. Hocam diyorlar hala garip geliyor" ifadelerini kullandı. Tekin, mevcut borcu bitene kadar bir süre daha sahnelere çıkacağını, devamında ise tam zamanlı öğretmenliğe geçmeyi düşündüğünü aktardı.
MÜZİĞİ BIRAKTIĞINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU:
"Müzik endüstrisinin dayattığı koşulların kendi üretme biçimiyle çeliştiğine işaret eden 26 yaşındaki şarkıcı, "16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Bu yol çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi ise başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım. Ama hayatımı bu yoldan kazanmayacağım. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim, sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.