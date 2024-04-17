Müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni oldu

MÜZİĞİ BIRAKTIĞINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU:

"Müzik endüstrisinin dayattığı koşulların kendi üretme biçimiyle çeliştiğine işaret eden 26 yaşındaki şarkıcı, "16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Bu yol çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi ise başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım. Ama hayatımı bu yoldan kazanmayacağım. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim, sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.