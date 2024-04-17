Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ile mutlu bir beraberliği olan Lara Paşalı, evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı - Resim : 1

Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini 2022 nisan ayında evlilikle taçlandırmıştı. Aileleri ve yakın arkadaşları, ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.

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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı - Resim : 2

Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelmişti. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düşmüştü.

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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı - Resim : 3

Ünlü çift son olarak 2'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.

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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı - Resim : 4

"NİCE YILLARA AŞKIM"

Düğün günü çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, "Birlikte daha nice yıllara aşkım" ifadelerini kullandı.

 