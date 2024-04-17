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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 2. evlilik yıl dönümü paylaşımı
Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ile mutlu bir beraberliği olan Lara Paşalı, evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
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Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini 2022 nisan ayında evlilikle taçlandırmıştı. Aileleri ve yakın arkadaşları, ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.
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Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelmişti. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düşmüştü.
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Ünlü çift son olarak 2'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
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"NİCE YILLARA AŞKIM"
Düğün günü çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, "Birlikte daha nice yıllara aşkım" ifadelerini kullandı.