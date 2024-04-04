Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi Lara Paşalı'nın yeni yaşını kutladı: Mutlu yıllar anne
Star TV’nin sevilen dizisi Ömer’de “Ömer Ademoğlu” karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı’nın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Son zamanların sevilen 'Ömer' dizinde başrolü oynayan Selahattin Paşalı'nın Gökçe Bahadır ile uyumu büyük beğeni alıyor. Paşalı, geçtiğimiz yıl uzun zamandır birlikte olduğu Lara Paşalı ile nikah masasına oturmuştu.
Son olarak Selahattin Paşalı'dan yeni bir paylaşım geldi. Lara Paşalı ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Pera adında bir kızı olan Paşalı, eşinin doğum gününü kutladı.
Sosyal medya hesabından Lara Paşalı'nın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, eşine "Doğum günün kutlu olsun anne" diye seslendi.
2023'te "Yılın Oyuncusu" ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı, törendeki konuşmasında eşi Lara Paşalı'ya "Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim" sözleriyle teşekkür etmişti.