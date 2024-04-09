Özge Ulusoy: Öyle bir ateş ki içimizdeki, hep yanmaya devam edecek

"15 AYDIR ARABA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Babasının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Özge Ulusoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun! Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz!"

"Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladı bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Kabul etmediler! Şaka yapmıyorum inkar etti katil babamı suçlamaya devam etti! Boşuna delirmiyorum ne yazık ki ben... Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız."