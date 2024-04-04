Pınar Altuğ'dan nostaljik paylaşım: "Bu gecenin üzerinden tam 30 yıl geçti"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Altuğ, takipçilerini bir kez daha yıllar öncesine götürdü.