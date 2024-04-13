Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Çok seviyorum, kara sevda benimkisi..."
Başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimleri buluşturan Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Filiz'in "Çok seviyorum, kara sevda benimkisi..." sözleri damga vurdu.
Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
Sandık Kokusu 18.Bölüm Fragmanında Atilla, Karsu'nun çalıştığı dükkanın yanına kafe açar. Filiz ve Hasan arasında yaşanacaklar ise heyecanı arttırıyor. Filiz'in "Çok seviyorum, kara sevda benimkisi..." sözleri fragmana damga vurdu.
YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu’nun yayınlanan 17. bölümünde; Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan’ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan’a Filiz’in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan’ın dikkatini işten çok Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çekti.