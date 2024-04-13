Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Çok seviyorum, kara sevda benimkisi..."

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu’nun yayınlanan 17. bölümünde; Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan’ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan’a Filiz’in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan’ın dikkatini işten çok Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çekti.