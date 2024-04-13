Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu

Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde giydiği kıyafetle gündem oldu.

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Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu - Resim : 1

Bir süredir Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya, GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi. 

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Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu - Resim : 2

Ünlü oyuncu; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı. 

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Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu - Resim : 3

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan Sarıkaya , derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla dikkat çekti. 

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Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu - Resim : 4

Gecede güzel oyuncuya "GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü" verildi. 