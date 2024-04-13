Serenay Sarıkaya'nın New York tarzı gündem oldu

1 / 5
Bir süredir Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya, GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi.
2 / 5
Ünlü oyuncu; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı.
3 / 5
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan Sarıkaya , derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla dikkat çekti.
4 / 5
Gecede güzel oyuncuya "GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü" verildi.