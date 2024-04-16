'Superman' Henry Cavill baba oluyor

"Superman" olarak hafızalarda yer edinen İngiliz oyuncu Henry Cavill cephesinden güzel haber geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba olacağını duyurdu.

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'Superman' Henry Cavill baba oluyor - Resim : 1

İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olmaya hazırlanıyor. 'Superman' tanınan Cavill, yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi verdi. 

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'Superman' Henry Cavill baba oluyor - Resim : 2

40 yaşındaki oyuncu, uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Natalie Viscuso ile bebek sahibi olacak. Ünlü oyuncu, yaklaşık 3 yıldır 34 yaşındaki Natalie Viscuso ile aşk yaşıyor.

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'Superman' Henry Cavill baba oluyor - Resim : 3

Çift 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları kareyle birlikteliklerini ilan etmişti. Oyuncu 2017 yılında verdiği bir röportajda "Eğer bir gün çocuğum olursa, onun etrafında pervane olan bir baba olmak istiyorum" demişti.