Yasemin Erbil'den Survivor'dan elenen sevgilisi Poyraz'a destek: Benim şampiyonum
Survivor'a veda eden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.
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Survivor All Star'da ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Sercan Yıldırım, üçüncü eleme adayı Yiğit Poyraz, dördüncü ve son eleme adayı Özgür Tetik olmuştu.
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Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı düelloda, ilk turda Sercan'a 5-0, ikinci turda ise Hakan'a 5-3 kaybeden Poyraz yarışmadan elendi.
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Yasmin Erbil'den sevgilisine destek gecikmedi. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile bu karesini sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.
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