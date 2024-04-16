Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle yeni kareler
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in sosyal medya paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor. Anne olduktan sonra paylaşımlarını artıran Yasemin Şefkatli ise ikizlerle yeni karelerini yayınladı.
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Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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Şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkaran ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, eşi ve çocuklarıyla yeni karelerini paylaştı.
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"Siyah beyaz serimiz beğeniye sunulmuştur" diyerek ikizleri paylaşan Şefkatli'nin yüzlerini ne zaman göstereceği ise merak konusu oldu.
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Ayrıca genç anne geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda oğlunun operasyon geçireceğini söyledi.