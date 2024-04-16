Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle yeni kareler

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.