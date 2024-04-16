Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a 'görüntüler habersiz çekildi' davası

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın ile sosyal medyada birlikte samimi olduğu görüntülerin dolaşıma sokulması üzerine, Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

1 / 7
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a 'görüntüler habersiz çekildi' davası - Resim : 1

Halktv.com.tr'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atıldı. İki taraf, iddialar hakkında uzun süre açıklama yapmazken, bu sessizlik geçtiğimiz hafta Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bozuldu. 

2 / 7
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a 'görüntüler habersiz çekildi' davası - Resim : 2

Görüntüler, Taşkın'ın ilişki iddialarını doğrulamasıyla eşzamanlı olarak yayımlandı.

3 / 7
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a 'görüntüler habersiz çekildi' davası - Resim : 3

"KUMPAS" İDDİASI

Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.

4 / 7
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a 'görüntüler habersiz çekildi' davası - Resim : 4

Kendi aralarında anlaşmaya varan kardeşlerden Vurgun telefonla konuşuyormuş gibi yaptığı esnada cep telefonu kamerası ile ortamı kaydetmeye başladı ve bu şekilde Erdoğan'dan habersiz olarak iki isme ait görüntüler kaydedildi.