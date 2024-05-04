Anneler Günü hediye önerileri 2024: Birbirinden farklı 24 hediye fikri
Her sene mayıs ayı geldiğinde, çocukları ve eşleri tatlı bir telaş sarar. Anneler gününde onların sevgi ve özverilerini takdir etmek için harika bir fırsat görülür. Zamanınız kısıtlıysa yazımızı okuduktan sonra annelerinize harika hediyeler için karar verebilirsiniz.
1 / 24
Swatch Anneler Günü’nü The Simpsons ile kutluyor.
BEST.MOM.EVER saati 3.270,00 TL
2 / 24
FOREO Bear- Profesyonel düzeyde mikro akım ve T-Sonic™ masajı kullanan BEAR™, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki 69 kasın tümüne nazikçe enerji verip sıkılaştırarak yüz konturunu gözle görülür şekilde iyileştiriyor ve yüz germe sağlıyor.
Fiyat- 13.999 TL
3 / 24
Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Anneler Günü’ne özel brunch etkinliği - Telefon ile fiyat bilgisi alabilirsiniz
4 / 24
SİNGER Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici - 1.780 TL