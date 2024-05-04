Anneler Günü hediye önerileri 2024: Birbirinden farklı 24 hediye fikri

FOREO Bear- Profesyonel düzeyde mikro akım ve T-Sonic™ masajı kullanan BEAR™, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki 69 kasın tümüne nazikçe enerji verip sıkılaştırarak yüz konturunu gözle görülür şekilde iyileştiriyor ve yüz germe sağlıyor.

Fiyat- 13.999 TL