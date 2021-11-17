Vücut tipine göre nasıl giyilir? Vücut tipleri neler? 12 vücut tipi ve öneriler

En şık en güzel kıyafetler bile vücudunuza düzgün oturmazsa korkunç bir hal alabilir. Veya bir mağazanın önünden geçtiniz, çok beğendiğiniz bir elbise gördünüz hemen girip denediniz. Hiç hayal ettiğiniz gibi durmadı değil mi? İşte bu noktada vücut tipinizi bilmek çok önemlidir. Size tam oturacak kıyafetleri seçebilmek sıradan görünen giysileri bile üzerinizde mükemmel gösterecektir. Vücut tipinize göre giyinmek alışverişinizi de kolaylaştıracaktır. Peki, vücut tipleri nelerdir? Vücut tipine göre neler giyinmelisiniz ve neler giyinmemelisiniz? İşte 12 vücut tipi ve kıyafet önerileri... (Makalenin devamında Elele arşivinden uzun boylu kadınlar, büyük göğüslü kadınlar, minyon kadınlar neler giymeli sorularınn yanıtlarını da bulabilirsiniz)

12 Tip Kadın Vücudu

Her vücut tipi kendine has ve güzeldir. Kemik yapınız, yaşınız, genetik faktörleriniz, hormonlarınız, yağ oranınız ve hamilelik durumunuz vücut tipinizi belirler. Yapılan bir araştırmaya göre, kadın vücut tipleri esasen 5 esas tür altında toplanır. Diğer tüm vücut şekilleri ise ya iki türün karışımı ya da 5 vücut şeklinin bir çeşididir. Bir çok blog "vücut tipi" ve "vücut şekli" terimlerini birbirinin yerine kullanır. Makalenin devamında değişik vücut şekillerini öğrenip, kendi vücut şekliniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

1- Düz/Dikdörtgen Vücut Şekli Nedir? (Brick Body Shape)

Vücudunuzun tüm bölümleri aynı ölçülerdeyse diktdörtgen bir vücut şekline sahipsinizdir. Bu vücut tipi insanlar tarafından ‘süpermodel vücudu’ olarak da bilinir. Cetvel vücut şekli olarak da adlandırılır.

Ne Giyinmeli?

Bu vücut şekline sahipseniz, crop toplar ve puantiye desenli elbiseler sizi oldukça çekici gösterecektir. Vücudunuzu sımsıkı saran renkli elbiseler, sizi adeta bir kum saati gibi göstererek bütün gözleri üzerinize çekecektir.

Ne Giymemeli

Belinizi öne çıkaran, sert dokulu ve şekilsiz kıyafetler giyinmekten kaçının.

2- Armut Vücut Şekli Nedir? (Pear Body Shape)

Kalçalarınız geniş, göğüsleriniz küçükse armut ya da üçgen vücut tipine sahipsiniz demektir. Doğru giyim tarzı ile bel bölgeniz güzel görünebilir.

Ne Giyinmeli?

Yuvarlak veya kayık yakalı üstleri tercih edin. Böylece omuzlarınız olduğundan daha geniş görünecektir. Kombinlerinizi abartılı takılarla öne çıkarabilirsiniz. Ayrıca üst ve alt kısmınızı dengelemek için push-up sütyenleri kullanabilirsiniz.

Ne Giymemeli?

Balon elbiseler, dar pantolonlar ve boru eteklerden kaçınmanızı tavsiye ederiz.

3- Elma Vücut Şekli Nedir? (Apple Body Shape)

Apple body shape yani elma vücut şekli, vücudunuzun üst bölgesi kalça kısmınıza oranla daha genişse, omuzlarınız yuvarlaksa ve beliniz belli değilse fakat bacaklarınız ve kollarınız tüm vücudunuza oranla daha inceyse elma vücut şekline sahipsinizdir. Bu vücut şekline mensup kişiler üst bölgelerinden kilo almaya daha müsait olurlar.

Ne Giymeli?

Yumuşak dokulu kumaşlar, A-kesim elbiseler, göğüs altından bağcıklı gömlekler, kalça kemiği hizasından daha aşağı inen ve manşet kollu üstler ve vücuda oturan giysiler ilk tercihiniz olmalı. Göğüs hizasından aşağısı dökümlü olan elbiseler, omuz kısımları tam oturan blazer ceketler, yüksek belli şortlar ve topuklu ayakkabılar da sizin için uygun seçeneklerdir.

Ne Giymemeli?

Belinize fazla dikkat çekmemek için dar, kaba dokulu, şekilsiz etek ve elbiselerden kaçının. Omuzları açık üstleri ve kaplumbağa ya da yuvarlak yakalı bluzleri de tercih etmemelisiniz.

4- Kaşık Vücut Şekli Nedir? (Skittle Body Shape)

Kaşık vücut şekli tıpkı armut vücut şekli gibi, kalçaların vücudun kalan bütün kısmına oranla daha geniş olduğu vücut tipidir. Bu vücut tipi ‘8’ rakamını andıran bir görünüşe sahiptir. Üst kısımdan ve kollardan kilo alma eğilimindedir.

Ne Giymeli?

Üst bölgesi daha açık, gövde ve bacak kısımları daha koyu olan straplez, kayık yakalı kıyafetleri tercih etmek isteyebilirsiniz. A-kesim etekler, omuzları belirgin ceketler ve bele tam oturan elbiseler de bu vücut tipinde birine oldukça yakışacak kıyafetlerdir.

Ne Giymemeli?

Bileğe doğru daralan kot pantolonlar, göğüs hizasının altından bağcıklı gömlekler, fırfırlı veya pilili elbiseler, dar omuzlu üstler ve kalçanızın hemen altında biten şort ve etekler pek tercih etmemeniz gereken kıyafetlerdir.

5- Kum Saati Vücut Şekli Nedir? (Hourglass Body Shape)

Kalçalarınız ve göğüs kısmınız dengeli, beliniz daha belirgin ise kum saati vücut şekline sahipsinizdir. Kalçalarınız doğal olarak daha yuvarlaktır ama vücudunuza orantılıdır. Ayrıca bu tip vücutta ince ve tüm vücuda orantılı bacaklara sahip olursunuz.

Ne Giymeli?

Belinizi vurgulayan, kıvrımlarınızı ortaya çıkaran kıyafetleri tercih edebilir, gömlek veya elbiselerinizin üzerine de geniş kemerler takabilirsiniz. Vücudunuza tam oturan üstler ve ceketler altına pilili etekler sizi oldukça güzel gösterecektir.

Ne Giymemeli?

Şekilsiz ve bol üstlerden, fazla süslü aksesuarlardan uzak durmalısınız.

6- Ters Üçgen Vücut Şekli Nedir? (Cornet Body Shape)

Bu vücut şeklinde insanların geniş omuzları, küçük kalçaları ve ince bacakları vardır. Beliniz çok belirgin olmasa da üst bedeniniz hacimlidir.

Ne Giymeli?

Bele oturan aşağı doğru dökümlü üstler, arka cepli düşük bel kot pantolonlar, saten elbiseler, A-kesim etek ve elbiseler, balık kesim uzun elbiseler tercih etmelisiniz.

Ne Giymemeli?

Şekilsiz ve bol elbise ve üstlerden, kalem eteklerden, omuz ve kollarında yatay çizgileri olan üstlerden uzak durmalısınız.

7- Çello Vücut Şekli Nedir? (Cello Body Shape)

Oval bir vücuda sahipseniz, üst bölgeniz vücudunuzun kalanına oranla daha hacimli olacaktır. Kalçalarınız ise dar bir görünüşe sahip olacaktır. Bu tipte bel çok belirgin değildir ve kilo alımı öncelikli olarak karından başlayacaktır.

Ne Giymeli?

Kare yaka, V yaka ve oval yakalı bluzler ilk tercihiniz olmalıdır. Ayrıca anvelop kesimli elbiseleri, etekleri ve kargo pantolonları tercih edebilirsiniz. Dizinizin hemen üzerinde biten etek ve elbiseler ise sizi orantılı gösterecektir.

Ne Giymemeli?

Daralan kotlar, bol üstler, geniş şeritler, fırfırlar, pilili etekler, balıkçı yaka üstler ve dar bluzler bu vücut şekline sahip kişilerin tercih etmemesi gereken kıyafetlerdir.

8- Çan Şekil Vücut Nedir? (Bell Body Shape)

Çan bir vücut şekline sahipseniz, kalçalarınız geniş, göğüsleriniz dar ve omuzlarınızla aynı hizada olacaktır. Gövde kısmınız ise tıpkı oval vücut şeklinde olduğu gibi dolgun görünür. Karın bölgesinden kilo alma eğilimi vardır ve bel kıvrımı belirgin değildir. Üst bacaklarınız alt bacağınıza göre daha şişmandır. Bu vücut tipinin en iyi özelliği iyi şekillenmiş alt bacaklardır.

Ne Giymeli?

Kilit noktanız, göğüslerinizle bir denge yaratmak olmalıdır, bu belinizin güzel görünmesini sağlayacaktır. Kıvrımlı elbiseler, sizi daha ince gösterecek pantolon ve etekler tercihiniz olabilir. Seksi alt bacaklarınızı da göstermeyi ihmal etmeyin! Kemerli üst ve elbiseler, askısız veya omuz dekolteli üstler, A-kesim etekler, koyu renk pantolonlar da tercih edebilirsiniz.

Ne Giymemeli?

Kalem eteklerden, büyük baskılı şatafatlı üstlerden, dikey şeritlerden kaçınmalısınız.

9- Kadeh Vücut Şekli Nedir? (Goblet Body Shape)

Kum saati vücut şekli ile oldukça benzerdir. Vücudunuzun en güzel kısmı belinizdir. Omuzlarınız biraz yuvarlaktır ve kalçalarınız daha geniştir. Orantılı bir vücuda ve düzgün bacaklara sahip olacaksınız.

Ne Giymeli?

Dar V- yakalı üstler giyinmeniz doğru olacaktır. Ceketler ve iyi dikilmiş gömlekler üzerinizde muhteşem duracaktır. Kalçalarınızı güzel gösterecek etekleri de denemeyi unutmayın!

Ne Giymemeli?

Bol pantolon ve ceketlerden, genel olarak bol kıyafetlerden, kare yakalı üstlerden, göğüs hizanıza yakın fırfırlı üstlerden, geniş şeritli pantolon ve eteklerden uzak durmalısınız.

10- Sütun Vücut Şekli Nedir? (Column Body Shape)

Eğer ince vücut şekline sahipseniz, pelvisiniz ve omzunuz mükemmel bir uyum içindedir. Küçük kemik yapısına ve az kiloya sahipsinizdir. Kol ve bacaklarınız oldukça incedir. Kalçalarınız düzdür ve bu yüzden sizi kusursuz gösterecek tüm kalça ön planlı kıyafetleri giyebilirsiniz!

Ne Giymeli?

Daralan kot ve pantolonlar, balon etekler, bol pantolonlar, kemerli üstler, düşük bel kotlar, yarasa kollu kazaklar, kolları fırfırlı üstler, kalem etekler ve deri ceketler ilk bakışta akla gelen ve bu vücut şeklindeki insanlara en çok yakışan parçalardır.

Ne Giymemeli?

Bol elbiseler, dapdar üstler, büyük çiçekli baskılar ve blok topuklu ayakkabıları ise pek tercih edilmemelidir.

11- Vazo Vücut Şekli Nedir? (Vase Body Shape)

Çekici kıvrımlara, hacimli ve orantılı omuz ve göğüslere sahipseniz vazo tipi bir vücudunuz olduğunu bilirsiniz.

Ne Giymeli?

Üzerinize tam oturan diz hizasında etek ve elbiseler, omuzları açık üstler, crop toplar ve bel kısmına kemer takacağınız kıyafetler ilk tercihiniz olmalıdır.

Ne Giymemeli?

Vatkalı üstler veya ceketler, geniş gömlekler, V yaka bluzler uzak durmanız gereken kıyafetlerdendir.

12- Lolipop Vücut Şekli Nedir? (Lollipop Body Shape)

Evet, enteresan bir isme sahip! Ama Angelina Jolie’nin de lolipop vücut şekline sahip olduğunu biliyor muydunuz? Dolgun yuvarlak göğüsler, ince bir bel, uzun bacaklar ve geniş omuzlar bu vücut şeklinin karakteristik özellikleridir.

Ne Giymeli?

Kalça ve omuz kısımlarınızı daha geniş gösterecek elbise ve üstler, derin yırtmaçlar, kemerli kabanlar, V yakalı ve omuzları açık üstler tercih edebilirsiniz.

Ne Giymemeli?

Bol etek ve üstler, yüksek bel pantolonlar, bolerolar ve balıkçı yaka üstler, çan etekler tercih listenizde olmamalıdır.

Modacı Hakan Akkaya'dan Vücut tipine göre giyinme önerileri

ELELE ARŞİVİNDEN... (2013) VÜCUT TİPLERİ VE MODA

Elele.com.tr arşivinde (2013) Hakan Akkaya da vücut tipinize göre giyinme rehberi hazırlamış. Hakan Akkaya'nın o dönem vücut tiplerini ve vücut tiplerine göre giyinme ipuçları şöyle olmuş.

ELMA

Geniş bir göğüs kafesine, büyük göğüslere, pek ince olmayan bir bele, vücudunuza göre dar kalçalara, ince ve düzgün bacaklara sahipseniz siz bir ‘elma’sınız. Bacaklarınızı ve dar kalçalarınızı ön plana çıkaracak kıyafetler tercih etmelisiniz.

Neler giymeli?

Mini etekler.

Kalem etekler, elbiseler.

Dökümlü bluzlar, üstler.

Boynunuzu açıkta bırakan V yaka bluzlar

Uzun gömlekler.

Dar paça pantolonlar.

Bel bölgesi dökümlü elbise ve etekler.

Neler giymemeli?

Üzerinize yapışan üstler.

Geniş kemerler.

Pileli veya kat kat etekler.

Kısa montlar.

Boğazlı yakalar.



Uzun boylu kadınlar ne giymeli?

Çok uzun boylu kadınlar pantolon ve uzun etek giydiklerinde mutlaka ayaklarını örten modeller tercih etmeli. Özellikle uzun abiye bir tuvalet giydiğinizde altına giyeceğiniz topuklu ayakkabının elbisenin dışında kalmamasına özen gösterin. Ayakkabınız görünecekse, alçak abiye bir ayakkabı seçmelisiniz. Eğer çok uzunsanız çok renkli ve parlak giyinmekten kaçının. Floresan renkteki bir bluz sizi aşırı iri gösterebilir. Düşük belli skinny jean’ler, mini etek ve babetler üzerinizde güzel durur.

DİKDÖRTGEN

Üst ve alt bedeniniz orantılıysa, ince ve düzgün bacaklarınız, belli belirsiz bel kavisiniz varsa ‘dikdörtgen’siniz! Kum Saati’nden sonra ikinci mükemmel vücut şeklidir. İnce kollarınızı, güzel omuzlarınızı ve bacaklarınızı ön plana çıkarmaktan çekinmeyin. Omuzlarınızı vurgulayarak ve belinizi ince göstererek vücudunuzda biraz kıvrım yaratmak mümkün.

Neler giymeli?

Düz kesim etekler.

Straplez veya kolsuz üstler, elbiseler.

Vatkalı üstler.

Bel kısmı dökümlü bluzlar, elbiseler.

Mini etekler.

Kemerli bir trençkot.



Neler giymemeli?

Çok düşük belli pantolonlar.

Şalvar pantolonlar.

Üzerinize yapışan kumaşlar.

Çok bol üstler.



Büyük göğüslü bir kadın ne giymeli?

Koşulsuz olarak V yaka giymelisiniz. Bu kesinlikle geniş bir ‘V’ olmalı. Göğüs ayrımına kadar açmalısınız ki hem boynunuz uzun dursun hem de göğüsleriniz olduğundan daha küçük görünsün.

Büyük kalçalı bir kadın ne giymeli?

Büyük kalçalı kadınlar iki parçalı kombinler yerine seçimlerini tek parçadan yana yapmalılar. Pantolon yerine A formunda elbiseler onlara çok uygundur. Bunu çok geniş kalçalı kadınlara mutlaka öneririm. Kalçası geniş olan ama bakınca çok da rahatsız etmeyen bir görüntüye sahip kadınlara tavsiyem ise şu: Üst tarafınızla alt tarafı dengelemek adına biraz daha dar pantolonlar, etekler giymeniz gerekiyor. Kalçası büyük, belden üstü ince kadınlar dar altları, bol bluzanlarla kombinledikleri takdirde dengeli bir görüntü sağlayabilir. Skinny jean’lerin size göre olmadığını bilin. Kalçalarınızdan aşağı boru gibi inen ya da boot-cut denilen, paçaya doğru hafif açılan modelleri seçin. Uzun ceket giyin. Bu, kalçaları gizlemenin en iyi yollarından biridir. Kısacası; dikkati vücudunuzun güvendiğiniz bölgesine çekin. Güzel bir göğüs dekoltesi bakışları kalçanızdan uzaklaştırır.

Minyon bir kadın ne giymeli?

Minyon kadınlar hiçbir zaman dizin altına geçen elbiseler, etekler giymemeliler. Mini tercih etmeliler. Eğer minyonsanız, üzerinize oturan kıyafetler seçin. Bol kıyafetler size yakışmaz. Vücut hatlarınızı, kadınsı formlarınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Üst ve altınızı aynı renk giyerek, vücudunuzun iki ayrı parçaya bölünmesini engelleyebilirsiniz. Bu da sizi olduğunuzdan uzun göstermeye yardım eder. Vücuda oturan ceketler de tam sizlik. Yüksek topuklar en iyi arkadaşlarınızdan biri olmalı. Bu sizi uzun ve seksi gösterir. Aman dikkat! Bacak boyunuzu kısa gösteren bilekten bağlı ayakkabılardan uzak durun!

Küçük göğüslü bir kadın ne giymeli?

Degaje yakayı, yakada pilise gibi oyunların olduğu modelleri kullanmalısınız. Göğüsteki ilgiyi dağıtacak kıyafetlerle doğru şekilde giyinebilirler.

Atletik vücutlu bir kadın ne giymeli?

Yüzücü tipi atletlerden uzak durun. Çünkü omuz kenarındaki askılar omuzu daha da geniş gösterir. Üzerinize oturan parçalar giymeye özen gösterin. Çok bol giysilerden kaçının. Bol giysiler sizi olduğunuzdan iri yapar. Büyük aksesuarları hiç korkmadan kullanabilirsiniz. Büyük bir çanta, avize küpeler, gösterişli bir kolye sizin için iyi tercihler.

KUM SAATİ

Büyük göğüs ve kalçalarınız, ince ve belirgin bel kıvrımlarınızla siz mükemmel vücut tipi olarak da bilinen ‘kum saati’siniz. İnce ve güzel bacaklarınızı ortaya çıkaran kıyafetler giymelisiniz. Bu vücut tipi seksi kıvrımlarını fazla bol kıyafetler içinde kapatmamalıdır. Ancak kıvrımlarınızı çok abartılı bir şekilde ortaya koymak da yanlıştır.

Neler giymeli?

Üzerinize oturan veya hafif dökümlü kıyafetler.

Drapeli elbiseler.

Bol paçalı pantolonlar.

Düşük belli pantolonlar.

İspanyol paça pantolonlar.

İnce belinizi vurgulayan kemerler.

Soft renkler.



Neler giymemeli?

Üzerinize yapışan dar üstler.

Boğazlı yakalar.

Pilili etekler.

Şalvar pantolonlar.

Vücut tipinize göre seçimler yapın!



ARMUT

Üst bölgeniz inceyse, beliniz kavisliyse, geniş kalça ve basenleriniz varsa vücut tipiniz ‘armut’tur. Kadınlar arasında en yaygın olan vücut tipidir. Bel bölgenizi ortaya çıkaracak tüm parçalar size uygundur. Üst bölgenizi daha geniş, alt bölgenizi ise daha ince gösterecek parçalar seçmeye dikkat etmelisiniz. Parlak üstler, aksesuarlar ve çarpıcı desenler ile dikkati ince olan üst bölgenize çekin.

Neler giymeli?

Belinizin inceliğini ortaya çıkaran elbiseler.

Kalem veya A şeklindeki hafif kabarık etekler.

Boru paça koyu renk pantolonlar.

Vatka gibi detaylarla omuzlarınızı geniş gösterecek üstler.

Bacaklarınızın daha ince görünmesini sağlayacak topuklu ayakkabılar.



Neler giymemeli?

Daracık kıyafetler.

Çok bol üstler.

Süper mini etekler.

Baskılı ya da açık renk pantolonlar.

Havuç pantolonlar.

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