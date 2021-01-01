Elele Kasım ayının en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor. Birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Kasım ayının yepyeni kitapları...

ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER



Türkiye’ den 100 Olağanüstü Kadının Masalı

HEP



Yüz asi kadının, birbirinden güzel illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını anlatan ve her yaştan insanın baş ucunda yerini alacak bir kaynak. Farklı mesleklerden ve farklı yaşlardan kadınların başarılı hayat hikayelerine yer veren eserde Türkiye’nin dört bir yanından olağanüstü yüz kadın bir arada.



YA BİR BULUTSAM?



Pınar Çelikel

ARTEMİS



İskenderunlu Rana’nın aile sırları ve kendine doğru yaptığı yolculuğu Moda’dan İskenderun’a ve ardından Tebriz’e uzanan sanal bir yolculukla keşfediyoruz. Kuşaklar sonra ortaya çıkan aile hikayesi ve başka dünyalara uzanan bir maceraya konuk oluyoruz. Unutmayın, hiçbir sır gizli kalmaz!



BİR ERKEK OLARAK YAŞAMIM



Philip Roth

YKY



Bir sahtekarlığın üzerine inşa edilmiş tekinsiz bir evliliğin bir bataklığa saplanışına dikkat kesiliyoruz. Yetenekli bir yazar olan Peter’ın ilham perisi olmak isteyen Maureen, öldükten sonra bile saplandığı bataklıktan çıkamayacak. Kurgunun bittiği, gerçekliğin başladığı yerin ayrımını yapmak ise size kalmış. Okurken gülümsemek ise serbest!



DİREKSİYON



Prof. Dr. Üstün Dökmen

EPSİLON



Aşk ve iş hayatında çizdiğimiz çemberimizi sağlamlaştırma yerine, çemberin dışına çıkmaya ne dersiniz? Özgürlüğün, mutluluğun ve aşkın zekice kurgulandığı sürükleyici bir yol hikayesiyle bu mümkün. Düşünüyorum, direksiyonumun patronu kim?



MAVİ BİLET



Sophie Mackintosh

CAN



Beyaz bilet evlilik ve çocuk kazandırır. Mavi bilet ise kariyer ve özgürlük. Bir kez biletiniz kesildiğinde ise geri dönemezsiniz. Mavi biletli Calla’nın özgür irade, toplumsal beklentiler ve tek başına anneliğe attığı adımın çarpıcı ve merak uyandıran öyküsünü keşfedin!





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