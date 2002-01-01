Rengi, formu, tadıyla sonbahar denilince akla ilk gelen meyve bal kabağı tezgahta krallığını açıkladı! Vildan Tünay’ın tatlı ve tuzlu reçetelerini mutlaka deneyin.

BAL KABAKLI VE BAHARATLI CHEESECAKE





Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 10-12



Malzemeler:

• 250 gr kakaolu bisküvi

• 3 çorba kaşığı tereyağı

• 200 gr sürülebilir taze peynir

• 400 gr labne peynir

• 600 gr süzme yoğurt

• 400 gr bal kabağı

• 160 gr toz şeker

• 3 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı pumpkin spice



Hazırlanışı:

Bisküvileri robottan geçirip, tereyağı ile karıştırın. Kalıbın altına yağlı kağıt koyduktan sonra üzerine hazırladığınız harcı yayın. İyice bastırıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin. Fırını 170 dereceye ısıtın. Peynirleri homojen kıvama gelene kadar mikserde çırpın ve içine şekeri ekleyip işleme devam edin. Bal kabağı püresini ve pumpkin spice baharat karışımını da içine ekleyip çırpın. Yumurtaları da karışıma tek tek ekleyerek karıştırın. Kalıbı dolaptan çıkarıp içine harcı dökün. Ardından fırın tepsisine koyun ve tepsiye 2 su bardağı kadar kaynar su dökün. 50 dakika pişirin. Fırını kapatıp, kapağına tahta kaşık sıkıştırın ve 30 dakika kapak aralık kalacak şekilde fırının içinde bekletin. Fırından çıkarıp oda ısısına geldiğinde buzdolabına koyun. 1 gece dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Kremamsı bir cheesecake için kesinlikle oda ısısında malzemeler kullanın ve harcınızı çok fazla çırpmayın. Servis ederken üzerine bal kabağı püresi veya çırpılmış krema sürebilirsiniz.



BAL KABAĞI PÜRESİ İÇİN;

• 400 gr bal kabağı

• Üzerini geçecek kadar su



Bal kabağını küp küp kesip, üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin. Ardından suyunu süzüp, blender’da ezip, püre haline getirin.



PUMPKIN SPICE BAHARAT

Karışımı için:

• 5 tatlı kaşığı tarçın

• 1 tatlı kaşığı yenibahar

• 1 tatlı kaşığı karanfil

• 1 tatlı kaşığı muskat rendesi

• 1 tatlı kaşığı zencefil



Hazırlanışı:

Tüm baharatları karıştırın ve hava almayan bir kapta saklayın. Sonbahar keklerinde, kurabiyelerinde ve tatlılarında kullanabileceğiniz pumpkin spice baharat karışımını hazırlamak bu kadar basit!



PEYNİRLİ KREMALI HAVUÇLU KEK





Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 8-10



Malzemeler:

• 3 yumurta

• 200 gr toz şeker

• 140 ml sıvı yağ

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 160 gr kepekli un

• 100 gr beyaz un

• 1 çay kaşığı yenibahar

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1/3 çay kaşığı zencefil

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

• 100 gr iri doğranmış ceviz

• 250 gr rendelenmiş havuç

Krema için;

• 1 poşet kremşanti

• 200 ml süt

• 100 gr sürülebilir taze peynir



Hazırlanışı:

Fırını 175 dereceye getirin ve önceden ısıtın. Yumurtaları hızlı devirde mikser ile yaklaşık 2 dakika çırptıktan sonra şeker ekleyip, krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Sıvı yağı ve vanilya özütünü de bu karışıma ekledikten sonra çırpmaya devam edin. Havuç ve ceviz hariç kuru malzemeleri bir kaba eleyin. Kuru malzemeleri yumurtalı karışımın içine dökün ve spatula yardımıyla karıştırın. Havuç ve cevizi de bu karışıma ekleyin. Harcı kalıbınıza döktükten sonra fırına verin. İlk 30 dakika fırının kapağını açmayın ve sonrasında kontrol ederek yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan testi yapıp, kürdan kuru çıktığı zaman kekinizi fırından alabilirsiniz. Pişen kek, oda ısısına geldiği zaman kalıptan çıkarın ve iyice soğuduktan sonra 2 veya 3 kat olacak şekilde kesin. Krema için kremşantiyi hazırlayın. İçine peynir ekleyip tekrar çırpın. Kekin arasına ve üzerine hazırladığınız kremayı sürün. Üzerine ceviz döküp, servis yapabilirsiniz.



BAL KABAĞI KREMALI MİNİ PAVLOVA





Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 10-12



Malzemeler:

• 3 yumurta beyazı

• 1 + 1/4 su bardağı toz şeker

• 1 çimdik tuz

• 100 gr krema

• 100 gr bal kabağı püresi



Hazırlanışı:

Fırını 90 dereceye ısıtın. Yumurta beyazlarını derin, yuvarlak bir cam kaba alın ve içine tuz ekleyin. Kabı, içinde sıcak su bulunan başka bir kaba oturtun ve çırpmaya başlayın. Yumurta beyazları köpürmeye başladığında toz şekeri yavaş yavaş ekleyin. Şeker iyice eriyene kadar yaklaşık 15-20 dakika çırpın. Mikseri kaldırdığınızda karışım katı şekilde kalıyor ve akmıyorsa kıvam tamam demektir. Ucuna duy taktığınız sıkma torbasına karışımı doldurun ve tepsiye yağlı kağıt serin. İstediğiniz şekillerde bezeleri yağlı kağıt üzerine sıkabilirsiniz. İçine krema koyacağımız için bezelerin kenarlarını yükseltin. 90 derecede 1 saat 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dolapta beklettiğiniz soğuk kremayı çırparak kabartın. Bal kabağı püresini ekleyip tekrar çırpın. Soğuyan bezelerin içine krema doldurun. Üzerini fındık ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.



TAHİN HELVASI DOLGULU KURABİYE





Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 10



Malzemeler:

• 150 gr tereyağı

• 150 gr esmer şeker

• 1 adet yumurta

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 50 gr damla çikolata

• 130 gr bal kabağı püresi

• 350 gr un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı pumpkin spice baharat karışımı

• 100 gr tahin helvası



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta ve vanilya özütünü ekleyin, karıştırın. Bal kabağı püresini ekleyin ve karıştırın. Kuru malzemeleri eleyerek ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kurabiye hamurunu dolapta 1 saat bekletin. Helvayı küp küp kesin. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde açın ve içine helva koyarak kapatıp, yuvarlayın. Tepsiye aralıklı olarak dizip, dolapta 30 dakika bekledikten sonra 170 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 13-15 dakika pişirin.



Derleyen: SELEN TANYERİ

Fotoğraf&Tarif: VİLDAN TÜNAY

@kivirciksef