Milli kadın karateci Merve Çoban kimdir? Yaşı, başarıları, hayatı

Merve Çoban Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki milli kareteci Çoban'ın kariyeri madalyalarla dolu. Çoban, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar kumite 61 kiloda, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını da garantilemiş oldu.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında müsabakalar devam ederken, Milli Kareteci Merve Çoban dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İlk maçında iyi bir performans sergileyen Çoban, Japon rakibi Mayumi Someya'yı 4-0 mağlup etti. İkinci olarak Venezuelalı Claudymar Garces Sequera ile karşılaşan Çoban, 6-2'lik skorla galip ayrıldı ve 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

Milli sporcu Çoban, üçüncü maçında ise Fransız Leila Heurtault ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Son maçında ise Çinli Xiaoyan'la karşılaşan Çoban, 2-2 berabere kaldı ancak son puanı verdiği için yenildi. Yine de grubu 4 puan ve averajla 2. sırada tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Milli Kareteci Merve Çoban bu başarısı ile madalyayı garantiledi. Yarı finalde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'le karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 14.05'te gerçekleşecek ve milli sporcumuz finale çıkmak için mücadele edecek.

MERVE ÇOBAN KİMDİR? NERELİ? YAŞI, EĞİTİMİ

Merve Çoban, 25 Ocak 1993 doğumlu. 28 yaşındaki Merve Çoban, 28 yaşında. Merve Çoban Samsun Bafra doğumlu. Merve Çoban'ın boyu 168 cm, kilosu 61.

Merve Çoban Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu ve şimdilerde İstanbul BBSK bünyesinde kariyerine devam ediyor.

BAŞARILARI

2015 Avrupa Oyunlarında kadınlar kumite 61 kiloda gümüş madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunlarında ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda altın madalyayı kazandı.

Yine aynı organizasyonda kadınlar takım kumite kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Merve Çoban'ın toplamda 4 altın madalyası 1 gümüş madalyası ve 3 bronz madalyası bulunmaktadır.

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